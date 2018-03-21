Жителей края зовут на музыкальный бард-рок фестиваль, который состоится 31 марта в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали организаторы, фестиваль они проводят во второй раз. В прошлом году, несмотря на удаленность поселка, на фестиваль приехали музыканты из нескольких районов края.

"Когда мы проводили первый фестиваль в местном Доме культуры, не ожидали, что будет такой отклик у зрителей и музыкантов. Площадка, на которой проходило мероприятие, еле вмещала желающих послушать живую музыку. И это не люди с алкоголем и в спортивных штанах на сельской дискотеке, как у нас принято думать. Нет, это культурное мероприятие, и участники ему соответствуют", - рассказала одна из организаторов фестиваля Оксана Стативкина.

Вообще, в рамках фестиваля нет определенных жанров - исполнять можно все, что разрешает цензура. По словам организаторов, фестиваль приурочен к открытию Дома культуры Тавричанки после масштабного ремонта.

"Мы хотим открыть Дом культуры с размахом. В Тавричанке есть музыкальные группы, просто люди хотят заниматься музыкой, но им просто негде выступать. В этот раз мы хотим собрать как можно больше местных музыкальных групп и групп из районов края, чтобы оживить музыкальную жизнь поселка и вообще заявить о себе", - отметила организатор.

В этом году о своем участии уже заявили местные группы: «Два брата», «Рокс экспресс», "Возрождение" и Reborn.

Напомним, приморская группа Reborn из Тавричанки, выпустила клип на музыкальном интернет-канале ELLO «Завтра точно любовь». Клип набрал более 12 тысяч просмотров.



Всем музыкантам Приморья, которые захотят выступить на сцене ДК Тавричанки, могут связаться с организаторами по номеру + 79149718463.

Напомним, музыкальный бард-рок фестиваль состоится 31 марта в 17.00 в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморья. Дом культуры, ул Парковая, 15а. Стать участником фестиваля в качестве зрителя или музыканта просто – необходимо подать заявку.

Вход: свободный

Ирина Бочанцева