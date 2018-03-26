Жители Приморья бьют тревогу - пропал мужчина, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали те, кто ищут мужчину, он был известен многим, потому что пел в электричках и в городах края. Пропавший сам помогал в поисках людей, но с января 2018 года не выходит на связь."Мы не можем найти Р., он наш доброволец, всегда нам помогает. А с января не выходит на связь ни с родными ни с координатором "ПримПоиска", и друзья не знают, где он. Он пел в электричках, в Артеме, Уссурийске в городе на улице", - рассказали они.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей рассказали, что якобы видели пропавшего в одном из районов края.



Виктор Бруевич