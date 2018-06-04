Продюсер Максим Фадеев и солист группы «СвобоDA» Максим Анисимов из Владивостока подпишут контракт – об этом в одной из социальных сетей поделился Фадеев со своими подписчиками, сообщает DEITA.RU.

Максим Анисимов поборолся за первое место в музыкальном проекте на одном из федеральных каналов, где исполнил собственную песню «Соль», став лучшим в команде своего наставника Максим Фадеева. Но одержать победу ему не удалось, Максим уступил сопернику из команды Black Star певцу Terry, который получил 5 миллионов рублей. Несмотря на проигрыш своего подопечного, Фадеев назвал его «лицом нового шоу-бизнеса» и заявил, что контракт между его лейблом «МALFA» и новым артистом в любом случае будет подписан.

Напомним, что группа «СвобоDA» впервые была замечена на Владивостокском музыкальном фестивале V-ROX в 2013 году. Спустя три года коллектив из 3 человек во главе с Максимом Анисимовым переехал в Москву с надеждой покорить столицу. Стоит отметить, что проект, в котором поучаствовал исполнитель, уже обрушил на него и творчество группы огромную популярность. Например, песня «Воздух на сигареты», которую исполнил Максим на телепроекте, сразу после эфира заняла третью строчку российского iTunes.

Максим Низкодубов