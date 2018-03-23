Министерство внутренних дел России не собирается автоматически продлевать действие водительских прав, об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, сообщает DEITA.RU.

Это объясняется тем, что отсутствует единая база данных, из которой сотрудники Госавтоинспекции могли бы получить данные медицинского освидетельствования водителей. Поэтому предоставление оригинала медицинского заключения остается обязательным.

Кроме того, внесение согласия водителей в права на посмертное донорство также не предусматривается.



Таисия Масина



