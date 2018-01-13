Новое поселение из компактно расположенных «дальневосточных гектаров» создадут в крае, об этом DEITA.RU сообщили в правительстве Хабаровского края.

В районе имени Лазо появится новый населенный пункт. Образовать село планируется из «дальневосточных гектаров», расположенных вблизи Кругликовского сельского поселения.

На данный момент здесь договоры безвозмездного пользования землей заключены с 894 гражданами. Им предоставлено 612 участков площадью 832,2 гектара. Наделы расположены компактно и составляют единую территорию. Рядом проходят коммуникации, автомобильная и железная дороги.

Инициатива уже одобрена получателями «дальневосточных гектаров», поддержана жителями, депутатами представительных органов села Кругликово. На подведение инфраструктуры, по предварительным подсчетам, планируется направить из бюджета региона более 500 миллионов рублей.

Предполагается, что закон будет принят в феврале этого года. В мае 2018 года он вступит в силу. До этого времени будущие жители должны будут определиться с названием своего села. Напомним, в Правительстве региона уже проводился конкурс на лучшее наименование нового населенного пункта. По итогам в лидерах оказались названия - Лазурный, Кедровое, Тигровый, Брусничный, Багульники и Приозерье.

Екатерина Лапкина