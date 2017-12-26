На протяжении нескольких дней в единственной больнице поселка Терней Приморского края - сложная ситуация с отоплением. Корреспонденту "Deita.ru" стало известно, что больница находится на самостоятельном обогреве и запасов топлива осталось на несколько дней.

Сегодня стационар Тернейской больницы рассчитан на 14 койкомест, из них 11 заняты больными. Большинство из них – жители отдалённых деревень и поселений Северного Приморья (Амгу, Соболевка и так далее). В случае понижения температуры в палатах, им просто некуда уйти, придётся возвращаться в родную деревню как говорится «не солоно хлебавши».





Сначала зимы Тернейской больнице помогали неравнодушные предприниматели и глава поселения, но сейчас и у них нет возможности помогать больнице.

«Да у нас вообще здесь беда с врачами, – рассказала местная жительница Марья Ивановна. – Находимся и так почти на краю света, так ещё и медицинской помощи нет. По факту работают только два врача – педиатр и терапевт. Как сказали в больнице, невропатолог ушёл в отпуск с последующим увольнение.





Невестка на прошлой неделе ездила в соседний посёлок Пластун, так ей почти прямым тексом сказали: «зачем приехали, нам и своих пациентов хватает». Ещё летом раз в неделю к нам приезжал хирург и гинеколог с Пластуна, но теперь и их нет. Такое ощущение, что мы попросту никому не нужны».

Отметим, что ещё несколько лет назад Терней был районным центром. Здесь были и врачи, деньги регулярно выделялись населённому пункту не только на топливо, но и на ремонты дорог, садов и школ. Изменения в худшую сторону жители связывают с выборами нового главы Тернейского района, которым стал коренной житель соседнего посёлка Пластун Владимир Изгородин.

Возможно, это просто совпадение, но жители Тернея рассказали, что за несколько лет правления нового главы района медицинское обслуживание стало намного хуже. Постепенно сократился штат врачей. А после того, как свою должность покинула акушерка Тернейской больницы, весь гинекологический кабинет в одночасье переехал в больницу Пластуна.





Из неофициальных источников стало известно, что главный врач Тернейской больнице Сергей Борщенко находится в отпуске и не планирует из него выходить, напишет заявление об уходе. Проблемой нехватки топлива, как следствие, он не занимается.

Отметим, что Сергей Борщенко был назначен на пост главврача в апреле 2017 года.

В больнице в неофициальной беседе плачевное состояние с отоплением подтвердили, добавив, что такая ситуация складывается не впервые.

Зоя Власова