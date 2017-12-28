Владельцы iPhone не довольны компанией Apple и подают на неё иски в суд. Пять пользователей iPhone подали иск в Нью-Йорке и хотят решения вопроса в отношении Apple, намеренно замедляющей их телефоны из-за возраста батарей. USA Today впервые сообщили о судебных исках, поданных за последнюю неделю, сообщает «Deita.ru».

Эти владельцы iPhone утверждают, что они вынуждены были менять свои устройства на более новые модели, когда телефоны замедлялись после обновлений до новых версий iOS. В иске говорится, что, если бы они знали, что в замедлении была виновата батарея, они заменили бы её вместо покупки нового телефона. Другие судебные иски содержат аналогичные аргументы.

На прошлой неделе Apple подтвердила, что замедляет работу iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus и SE с помощью обновления программного обеспечения. Компания заявила, что эта функция «плавно сглаживает мгновенные пики только тогда, когда это необходимо, чтобы предотвратить неожиданное завершение работы устройства». Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в iPhone, «становятся менее способными обеспечивать максимальные требования к току при холодных условиях, когда имеют низкий заряд батареи, или по мере их старения, что может привести к неожиданному отключению устройства для защиты его электронных компонентов». Обновление программного обеспечения предотвращает это.

Тем не менее, владельцы iPhone утверждают, что Apple должна была быть более прозрачной в отношении того, что она делает со стареющими аккумуляторами. Компания признала существование функции замедления только после того, как независимые пользователи Reddit и блогеры протестировали устройства.

Алина Калинина