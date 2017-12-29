Праздничная новогодняя программа состоится 31 декабря на центральной площади Владивостока. С 18до 22 часов жителей и гостей города ждут интересные локальные площадки, концерт и красочный фейерверк, сообщили Deita.ru в городской администрации.

Локальные площадки развернутся в 18 часов, будут работать аниматоры в новогодних костюмах – гостей мероприятия ждут конкурсы и призы. Все желающие смогут поучаствовать в спортивных конкурсах, испытать свои силы в метании валенка, рассказать стихотворение Деду Морозу, построить из ледяных кубиков замок Снежной королевы, поиграть в городки, собрать огромные пазлы. Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке «Сказки» поклонники селфи смогут сделать фотографию с изображениями героев русских сказок.

В 20 часов стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – «Зима», «Три белых коня», «Песенка про медведей», «Хорошее настроение», «Увезу тебя я в тундру», «А снег идёт», «Пять минут», попурри из мультфильмов. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Фейерверк в этом году можно будет увидеть 31 декабря в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Праздничные мероприятия продолжатся во Владивостоке и в январе. 7 января в 12 часов на площади состоится празднование Рождества.

Михаил Грач