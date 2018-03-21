Первый заместитель главы Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров задержан сотрудниками ФСБ по делу приморского предпринимателя Родиона Тихонова, об этом стало известно сегодня, сообщает DEITA RU.

Чиновника, как и бизнесмена, этапировали в Москву и поместили в СИЗО.

Родион Тихонов не раз был участников коррупционных скандалов и на данный момент сфера его деятельности во Владивостоке огромна – начиная от ресторанного бизнеса и заканчивая транспортной обработкой ЗАО «Дальзавод-Терминал». Тихонов является учредителем крупных организаций Владивостока, в числе которых предприятие по торговле рыбной продукцией «Сиа-Трейд»; ООО «ТЭЛСИ» и «АВЛ сервис», которые занимаются транспортными перевозками и складской деятельностью; ООО «Кипарис» - строительство жилых и нежилых зданий, а также судоходные компании НПФ «Аэромор», ООО «ДВТБ», ООО «Тарк».

По дыннм журналистов «Московского Комсомольца», в конце 80-х – начале 90-х Тихонов был дважды судим за кражу и грабеж и приговорен к 3 годам тюрьмы. В 2003 году он сыграл активную роль в деятельности компании «Восток-Импорт»: в ходе конфликтов с учредителем Анатолием Смосюком он внезапным образом возглавил организацию, не будучи даже членом совета директоров, а предыдущего владельца «Восток-Импорта» отправили за решетку.

Еще в одну интересную ситуацию, фигурантом которой снова стал Тихонов, попал следователь по антикоррупционным делам подполковник Астафьев. Раскрыв преступную схему ввоза десятков тысяч тонн контрабанды через порты Владивостока, он отправил заявление бывшему заместителю Министра МВД России по ДВФО, генерал-майору Василькову. По словам Астафьева, в Приморском крае с 2000 года действовало организованное преступное сообщество, руководимое дважды судимым Родионом Тихоновым. «Коррупционные связи Тихонова в правоохранительных органах и судебной системе очень сильны, и поэтому он так долго уходит от уголовной ответственности за свои деяния», - цитата из доклада Астафьева.

Позже выяснилось, что генерал-майор Васильков, к которому попал этот документ, тесно связан с Тихоновым. В итоге рапорт подполковника привел к уголовному делу против него же, которое переросло в реальный уголовный срок. В 2010 году Астафьев был осужден на 4,5 года.

Но 15 марта этого года правоохранительные органы взялись за Тихонова - задержали его по обвинению в организации ввоза контрабандных шуб под видом дешевых стройматериалов и неуплате таможенных платежей.

Эксперты связывают нынешний "накат" силовиков на Тихонова с переделом сфер влияния на рынке контрабанды в Приморье. Сегодня в регионе выделяют три крупных контрабандных канала и ряд более мелких, практически все они замыкаются на Москву и имеют покровителей с достаточно известными фамилиями.



Максим Низкодубов