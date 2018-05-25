В четверг днем, 24 мая, в Приамурской столице Благовещенске загорелся КамАЗ с прицепом, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, опубликованному в популярном паблике mreporter_blg, пожар произошел на мосту через Зею недалеко от поста ДПС. Пламя охватило кузов специализированной техники.

По информации МЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 14 часов 24 минуты, через шесть минут на место ЧП прибыли спасатели.

КамАЗ удалось потушить. На данный момент выясняются причины пожара.

Екатерина Лапкина