В самый канун Нового года пять предпринимателей заявили о желании получить статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Вложения в реализацию проектов должны составить 2,1 млрд рублей, при этом в регионе появится 330 новых рабочих мест, сообщили Deita.ru в Минвостокразвития.

Вести деятельность на территориях опережающего развития собираются два потенциальных инвестора.

Одна из компаний намерена создать комплекс по производству лего-кирпича. Возводить здания из стройматериала, имеющего специальные пазы, быстрее. К тому же, помимо эстетичного внешнего вида лего-кирпич обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, а также повышенной прочностью.

Михаил Грач