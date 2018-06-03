Их наносят на тело. Куда только можно. Они бывают одноцветные, а бывают настоящие радужные полотна. Есть простые, есть мудреные и сложные. Речь идет о татуировках. О тату-индустрии, дурацких и интересных работах и необычных местах для рисунков на теле рассказал в интервью DEITA.RU тату- и пирсинг-мастер Максим Кошкин (да, он же - сотрудник бригады скорой помощи).

Как ты пришел к тому, чтобы сделать себе тату?

Это случилось в 17 лет. Я только закончил школу. Мне хотелось как-то выделяться, отличаться. Это был 2008 год, тогда татуировки были не особо распространены. Я себе сделал «портачок», который сейчас свожу, - хочу покрасивее сделать. Сделал сердечко с именем матери. И потом понеслось, начал «забиваться». Сейчас понимаю, что, если у меня будет ребенок и он захочет татуировку, у него буду я, который с ним поговорит, посоветует. У меня просто не было человека, который мог мне что-то подсказать, я просто «забивал» то, что считал красивым.

Вообще сейчас я считаю, что человеку стоит делать татуировки, только если он достиг – условно – 21 года. Мозги на месте. Тогда ты сделаешь уже то, о чем реально не будешь жалеть в старости.

Мы с тобой уже общались на тему твоей работы в качестве врача. Но ты, помимо этого, еще делаешь пирсинг и тату в тату-салоне. Расскажи, как устроена работа в таком месте?

В салоне у тебя есть некоторые обязательства: человек приходит и говорит, что хочет надпись; ты его можешь поотговаривать от надписи, потому что, по моему мнению, татуировка должна быть красивой, эстетически приятной, надпись – это как-то попсово что ли. Учитывая то, какие надписи сейчас «набивают». Ладно бы там надпись, наполненную каким-то особым смыслом, но просят стандартные фразы, например, «Peraspera ad astra».

А какие-нибудь дурацкие тату «набивают»?

Ну да. Видел как-то у девушки татуировку на полспины: «Зая, я тебя люблю» такими кривыми точками. Я говорю: «А как?» Она такая: «Давайте без вопросов». Я говорю: «А давайте». Был очень удивлен.

А так вообще люди приходят, наши мастера стараются их переубедить, если человек прям хочет какую-то лютую фигню, и «набить» что-нибудь нормальное.

Какие были самые интересные работы на твоей памяти?

Мне нравятся работы в технике реализма, когда работа, как на фото. Мало кто может качественно выполнять работы в таком стиле. И, когда по улице идет человек с «рукавом» «забитым» реализмом, то это, по себе знаю, просто вау! Когда человек с обычной работой, какими-нибудь линиями, олдскулом, цветочками, то это не так интересно.

Я в свое время «забивался» лишь бы что-то было – плохой подход к татуировкам. Сейчас, если я что-то «бью», то смотрю, чтобы это было красиво, чтобы было круто. Лукавить не надо, все делают татуировки, чтобы привлекать к себе внимание, чтобы смотрели и говорили, как круто и красиво. Да и на контрасте: работа в «скорой помощи» и тату.

Какие самые необычные места выбирают для татуировок?

Мало какой человек, например, доверяет мастеру свои сокровенные места. Но и там «забиваются». Близко к тому месту. Бедро, бывает, «забивают», ягодицу.

Надписи всякие на пальцах «набивают», значочки, мороженки, леденцы. Раньше было модно на каждой фаланге что-то «набивать». А сейчас многие товарищи, которые это делали, уже взрослые и «заливают» себе эти леденцы чем только можно.

Довольно часто приходят сводить тату. В основном, приходят уже взрослые мужики, которые в 80-90-х «набили» себе в армии на пальцах номер части или «Колян», «Лёха» - что-то такое.

Многие приходят удалять, чтобы на пару тонов осветлить, чтобы потом сверху чем-нибудь «забить». Это гораздо проще, конечно.

А если приходит человек, которому нет еще 18, то как тогда?

Если приходит человек на пирсинг, достаточно, чтобы он дал трубку маме, администратор с ней разговаривает, получает подтверждение, что можно делать. Если приходит подросток, которому нет еще 18, «бить» тату, то это только в присутствии родителя делается. И паспорт, конечно, показываешь, что тебе есть 18.

Как в салоне стерилизуются инструменты?

У нас все инструменты подвергаются автохлорированию. Это установка, которая под воздействием пара, давления и температуры «убивает» все живое и неживое. Один зажим используется на одном человеке. Иглы все одноразовые, в пакетиках запечатанные. Как отходы класса «Б» это все утилизируется.

Влада Золотова