Об особенностях приморской зимы и уборки снега во Владивостоке рассказали дорожники, отвечая на 10 самых распространенных вопросов, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Владивостока.

Последний снегопад проверил боеспособность всех городских служб — за сутки во Владивостоке выпало 1,5 месячных нормы осадков. Снегопад доставил массу неудобств жителям города. Спустя 12 дней муниципальное предприятие продолжает ликвидацию последствий стихии.

Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» рассказали об особенностях борьбы со снегом во Владивостоке.

- Почему техника иногда движется по улицам с поднятыми снегоуборочными механизмами?

- Если вы видите движущуюся по улице спецтехнику с поднятыми отвалами или щетками, значит она движется от или к месту своей дислокации. На период снегопада в районах города определено более 20 таких площадок. Каждой машине в начале смены выдается маршрутный лист с четкой траекторией. За его исполнением следят из штаба СГТ в режиме онлайн через спутниковую систему. Операторам видно, где и с какой скоростью движется техника, наличие топлива и работает ли снегоуборочный механизм. Руководят работой техники в районах города мастера участков СГТ. Они принимают оперативные решения на местах.

Спецтехника выдвигается на место дисклокации заранее, но на расчистку дорог, согласно нормативам, она отправляется только при выпадении 5 сантиметров снега.

- В чем заключается технология снегоуборки в краевом центре?

- Первое, что должны сделать дорожные службы — это обеспечить проезжаемость дорог. Эту работу выполняют машины с отвалами, которые сгребают снег с проезжей части к обочинам, после чего на дорогах остается плотный слой — снежный накат. Самое эффективное средство для его устранения — это жидкие реагенты. Но здесь важно соблюсти технологию: реагентам нужно время, чтобы подействовать. Если вы видите на таких участках технику с поднятыми отвалами, — значит, реагент еще не сработал, и чтобы не свести работу к нулю, мастер участка дает команду поднять отвалы.

Образуемая под воздействием реагента снежная кашица, так называемая шуга, более безопасна для движения, чем накат или наледь. Теперь очередь тракторов-щеток, но если они еще не на подходе, мастер должен отдалить момент смерзания и подлить реагента.

- А как бороться с гололедом?

- Лед во Владивостоке особенно коварный. Практически невозможно предугадать, какие дороги через пару часов будут представлять наибольшую опасность.

При невысоких отрицательных температурах и влажности воздуха в 40-60 процентов асфальтобетонное покрытие дорог покрывается тонким, практически невидимым слоем льда. Так называемый «чёрный лед» не берет ничего, его можно только растопить с применением химических реагентов.

Теплый воздух еще коварнее, так как он увеличивает влажность. При невысокой положительной температуре окружающего воздуха, переходящей через «0», дороги, проходящие по сопкам, покрываются льдом. При этом обледенение зависит и от направления ветра.

Грейдеры и щетки тут бесполезны, нужны реагенты. Или «скорая помощь» — фрикционный материал. Пескосолевая смесь улучшает сцепление с дорогой, оперативно устраняя скользкость. В первую очередь ею обрабатываются спуски и подъемы, а также ключевые транспортные развязки.

- Почему нельзя арендовать на период снегопада необходимую спецтехнику, если своей не хватает?

- Для каждого этапа снегоуборки нужна своя спецтехника, и если самосвалы для вывоза снега еще можно арендовать у коммерческих предприятий, то узкоспециализированную технику для уборки снега, такую, как ротор или машина для обработки жидкими реагентами, или КДМ, в городе просто не найти. Сейчас в муниципальном парке в рабочем состоянии около 100 единиц различной техники: 1 ротор, 1 машина для уборки тротуаров, 2 грейдера, 5 самосвалов, 20 коммунальных дорожных машин и около 40 тракторов-щеток. Для эффективной и оперативной уборки снега во Владивостоке необходимо пополнить парк муниципальной техники.

- Почему машины работают «стайками»?

- Так гораздо эффективнее. Количество единиц в звене рассчитывается исходя из ширины дорожной полосы. Если одна снегоуборочная машина расчищает одну полосу, идущие по второй машины скидывают этот снег обратно, что сводит эффективность уборки к нулю. Если звено разбито — аналогично. Потому самый эффективный вариант уборки городских дорог, когда работу техники сопровождают экипажи ДПС, не позволяя автомобилистам разрывать звено.

- Почему снегоуборочная техника чаще всего работает в центре города, на основных магистралях, а межквартальным проездам уделяется меньше внимания?

- Потому что, согласно нормативам, в первую очередь необходимо устранить скользкость на наиболее загруженных транспортных магистралях, обеспечить проезжаемость маршрутов общественного транспорта и подъезды к учреждениям здравоохранения. После расчистки основных артерий города снегоуборочная техника отправляется в районы Владивостока.

- Почему так плохо убирают придомовые территории?

- Придомовые территории и подъезды к домам — ответственность управляющих компаний, собственников зданий и арендаторов. Они обязаны оперативно убрать снег с придомовых дорог, тротуаров и лестниц, в противном случае им грозят административные штрафы.

- Почему снег сразу не убирается с обочин дорог?

- Уборка и вывоз снега — третья, завершающая часть работы по ликвидации последствий снегопада, объемная и трудоемкая. Сделать это быстро сложно из-за недостатка техники в муниципальном парке. Простой расчет: при площади городских дорог в 5,5 миллиона квадратных метров и высоте выпавшего снежного покрова в 0,4 метра объем снега, подлежащего вывозу, составляет 2,2 миллиона кубических метров. Для того чтобы единовременно вывезти такой объем, необходимо 50 тысяч самосвалов. Аналогичная ситуация с расчисткой тротуаров: для оперативной уборки требуется около 1,5 тысячи дворников. Нанимать такое количество «ручников» — разорять казну. Лучше приобрести средства малой механизации, которые расчистят пешеходные зоны в разы быстрее и эффективнее. Сейчас в муниципальном предприятии только 1 единица такой техники.

- Почему нельзя почистить всё и сразу?

- Можно, при наличии необходимого количества техники и отсутствии машин на дорогах. Особенно «прикарковышей». Оставленные горожанами автомобили вдоль дорог очень мешают уборке города от снега.

- Зачем техника ездит по городу по ночам?

- Ночь — самое время для эффективной уборки города. Минимальный трафик на дорогах. При этом муниципальная техника работает не только в период снегопада. Содержание городских территорий – ежедневный труд. Мало кто знает, что с дорог Владивостока за ночь вывозится около 60 тонн мусора, а летом до 300 тонн! Большая работа по очистке города предстоит весной, когда сойдет снег.

Екатерина Лапкина