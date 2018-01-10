9-летняя девочка, находясь на тренировке в батутном зале «Воздух» Петропавловска-Камчатского, получила тяжелые травмы спины, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней.

Установлено, что в октябре во время тренировки ребенок без разрешения и без присмотра тренера выполнял упражнения на батуте. В результате девочка упала и получила серьезную травму — перелом шейного и грудных позвонков, что причинило тяжкий вред здоровью ребенка.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление мамы девочки.

Екатерина Лапкина