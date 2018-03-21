Радиоведущую на Камчатке убрали из эфира за критику выборов президента, сообщает DEITA.RU.

Ведущую камчатского «Радио СВ» Росину Буданс отстранили от эфира за оценочное высказывание о прошедших выборах президента России.

«Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так кажется вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?» - высказалась ведущая в дневном эфире на следующий день после выборов.

По данным камчатских СМИ, за свои слова журналистка поплатилась уже 20 марта, когда руководство радиостанции приняло решение отстранить ее от работы «до выяснения всех обстоятельств».

Между тем, запись с комментарием радиоведущей уже получила широкий резонанс и активно обсуждается камчатской общественностью.

Комментируя ситуацию местным СМИ, сама радиоведущая заявила, что удивлена таким решением руководства: «Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо».

По словам журналистки, своим спичем она не собиралась кого-то оскорблять, а просто выразила собственное мнение. «Посмотрев видео, подтверждающие вбросы на избирательных участках, я была очень расстроена и просто не смогла смолчать. Я была расстроена, естественно, и результатами этих выборов. Я жестко выразила свою позицию, но в рамках приличия» - заявила журналистка.

А вот как произошедший инцидент в эфире «Радио СВ» и последующее за ним отстранение оценили в Камчатском отделении Союза журналистов России:

«С одной стороны, согласно закона о СМИ, журналист имеет право «излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью». С другой, «при осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций. Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями».

В её высказывании я не вижу ничего криминального, кроме пренебрежительного сравнения своей аудитории с обезьянами. Это недостойно и безответственно. Можно, конечно, поумничать, что все мы родом из приматов, но вряд ли 70 % это примут. Пусть это останется на совести радиоведущей, поймавшей свою «минуту славы» и не отвернёт слушателей от «Радио СВ», – сказал председатель камчатского отделения Союза журналистов Григорий Беккер, добавив при этом, что законных оснований для увольнения Росины Буданс за инцидент в эфире – нет.

Андрей Горюнов