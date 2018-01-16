Накануне тело мужчины обнаружили у подножия вулкана Козельский на Камчатке, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю. Следователи выясняют причины, по которым погиб мужчина.

У подножия вулкана, где обнаружили ужасную находку, уже побывала следственно-оперативная группа, криминалисты произвели осмотр места происшествия.

Тело извлечено из промерзшего грунта и доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, личность погибшего пока не установлена.

Екатерина Лапкина