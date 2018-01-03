Охрана «Земли леопарда» усилена в новогодние праздники, сообщили Deita.ru в нацпарке.

Государственные инспекторы «Земли леопарда» в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории, что связано с прогнозируемым ростом числа случаев браконьерства в выходные дни. Ежедневно все оперативные группы патрулируют границы национального парка, леса и дороги.

Первая половина января для большинства россиян – пора отдыха, которая, к сожалению, для некоторых может быть сопряжена с нарушением закона. По многолетней статистике именно в начале года в юго-западной части Приморского края фиксируется всплеск браконьерства. Поэтому новогодние каникулы – не время отдыха для сотрудников отдела охраны «Земли леопарда».

Инспекторский состав несет свою службу во всех частях национального парка, готовый в любое время пресечь нарушения природоохранного законодательства: браконьерскую охоту и незаконный въезд на заповедную территорию.

Так, в Приморье сейчас в самом разгаре сезон охоты на копытных, поэтому особое внимание инспекторы уделяют территории «Земли леопарда», соседствующей с охотничьими хозяйствами. Нередко нарушителями оказываются люди, которые занимаются законной охотой за пределами национального парка, но затем «случайно» оказываются на особо охраняемой природной территории.

Не менее важным фронтом работ сотрудников «Земли леопарда» остается государственная трасса, проходящая через национальный парк. Используя различную технику и уловки, нарушители могут пытаться отстреливать животных и отсюда. Работа по пресечению таких попыток браконьерства в настоящее время ведется совместно с сотрудниками полиции, которые также активно работают в новогодние праздники.

Михаил Грач