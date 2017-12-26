В Сахалинской области появится предприятие по переработке рыбных отходов в рыбную муку и жир. Новый цех построят на Кунашире – одном из островов Курильской гряды, сообщает "Deita.ru".

Производство позволит сделать рыбоперерабатывающую промышленность не только экологичной, но и решит проблему с утилизацией сырья. Для этого в рамках проекта закупят современное оборудование. Оно будет способно производить до 5 тысяч тонн рыбной муки и 3,5 тысячи тонн рыбьего жира в год.

Общая стоимость проекта составит 1,083 миллиарда рублей. Часть затрат на себя возьмет Корпорации развития Сахалинской области. Этот показатель равняется 812 миллионам рублей. Остальное профинансирует инвестор. Причем возврат основной суммы по займу будет осуществляться ежеквартально с отсрочкой по погашению основного долга до двух лет. При этом проект создаст 46 новых рабочих мест и обеспечит существенный вклад в бюджетную систему региона.

Емкость мирового рынка рыбной муки огромна, по подсчетам специалистов она составляет более двух миллионов тонн в год. Восемь зарубежных и российских компаний уже заключили договора на поставку будущей продукции нового предприятия.

Для Корпорации развития Сахалинской области это будет уже седьмой проект, реализуемый за счет предоставления заёмных средств. Проект полностью соответствует требованиям инвестиционного меморандума акционерного общества, все предоставляемые средства обеспечены ликвидным залогом, гарантии их возврата с прибылью не вызывают сомнений.

Виктор Бруевич