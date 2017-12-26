На Курильских островах властями региона запланирована радикальная реновация энергетической инфраструктуры. На них необходимо увеличить энергомощности, чтобы обеспечить нужды потребителей среди населения и бизнеса, сообщает "Deita.ru".

В частности, пройдут работы на дизельных электростанциях на Шикотане. На сегодняшний день они функционируют изолированно друг от друга. После реновации станции смогут вырабатывать дополнительные 22,5 мегаватт электроэнергии для местных предприятий и 9,5 – для населения. Также модернизация позволит маневрировать сетями и в случае необходимости перенаправлять ток в необходимые районы. Там предусмотрено строительство новых электрических линий и трансформаторных подстанций.

Аналогичная программа по Кунаширу. На острове начнут вырабатывать дополнительно 5 мегаватт для нужд рыбоперерабатывающих предприятий и 4 – для нужд населения. Дело в том, что существующих мощностей недостаточно, поэтому необходимо их реконструировать. Также планируется разработать проект по работе геотермальной станции.

Особое внимание уделят Парамуширу. На острове находится только одна дизельная электростанция. В случае аварийной ситуации на ней город останется без энергоснабжения. Поэтому требуется дополнительная инфраструктура. На сегодняшний день сотрудники региональных министерств по экономическому развитию и по энергетике согласовывают проект строительства минигиидроэлектростанции на реке Матросская. Также они рассчитывают установить отдельный дизель-генератор.

Виктор Бруевич