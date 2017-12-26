Восемь человек из различных регионов страны, в том числе Камчатского, Краснодарского, Приморского краев и Новгородской области стали жертвами мошенника, который разместил на Интернет сайтах «Farpost.ru» и «Avito.ru» объявления о продаже красной икры по цене, значительно ниже рыночной. Об этом "DEITA.RU" сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

"Клюнув" на заманчивое предложение, граждане переводили аферисту деньги в качестве предоплаты от 10 до 120 тысяч рублей в виде онлайн переводов и через терминалы оплаты на различные счета и номера телефонов. Общая сумма средств, перечисленных любителями деликатеса составила более 330 тысяч рублей. Никто из них икру не получил.

Возбуждены уголовные дела, лицо, совершившее данные преступления, установлено. Им оказался неработающий житель Краснодарского края, ранее проживавший на Камчатке.

Прокуратура призывает граждан быть настороженными и не переводить деньги за товары и услуги по объявлению, не изучив продавца и отзывы о нем.

Марта Нота