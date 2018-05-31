Ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах 31 мая хочет Миздрав РФ, сообщает DEITA.RU.

Напомним, Международный день без табака во всем мире отмечают сегодня, 31 мая.

По данным пресс-службы ведомства, руководителям регионов уже направлено предложение о возможности рассмотреть принятие некоторых мер, направленных на охрану здоровья граждан.

«Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции, запрет курения в общественных местах, на улице в праздничные дни, и другие», — заявили в ведомстве.

Ирина Петрова