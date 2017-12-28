Рано утром в полицию с необычной просьбой позвонил возбужденный житель одного из домов по улице Луговой во Владивостоке. Мужчина попросил стражей порядка определить его в психиатрическую клинику, так как его посещают плохие мысли, сообщает корреспондент "DEITA.RU".

Горожанин рассказал, что он хочет сжечь свою квартиру вместе с членами семьи, поэтому попросил направить его на лечение в больницу, пока он не успел этого сделать.

Мужчина назвал свою фамилию и точный адрес проживания, а стражи порядка связались с медиками и передали им полученную информацию. Стало известно, что ранее данный гражданин уже проходил лечение в психлечебнице.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов