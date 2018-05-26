Автомобилистам на заметку: центр Владивостока перекроют на полдня
В воскресенье, 27 мая, с 08.30 до 15.00 во Владивостоке будет перекрыто движение и ограничена парковка при проведении массового мероприятия «Зеленый марафон», об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Перекрытыми окажутся следующие направления:
- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;
- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;
- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;
- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;
- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;
- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская;
Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова.
Отметим, что маршруты движения общественного транспорта на время проведения марафона также будут изменены.
Екатерина Лапкина