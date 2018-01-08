Новогодние праздники для службы такси – что для цветочников 8 марта, поэтому пассажиры уже заранее готовились к стремительному росту цен, сообщает «Deita.ru»,

Наступивший год не стал исключением: автоинформаторы сообщали, что каждая поездка, например, стала на 60 рублей дороже. При дальних расстояниях не столь ощутимо, а при поездках в 5-10 километров цена возрастала почти на 30 процентов. И если раньше поездка в 5 километров с улицы Толстого в район «Золотого моста» в среднем 180 рублей, то в канун нового года минимальная цена составила 230 рублей. Хотя многие службы такси при заказе рассчитывают и называют сумму поездки, на деле она может «вырасти».

После ажиотажных предновогодних поездок (да еще в каких многокилометровых пробках!), службы такси вернулись к своим привычны тарифам. К примеру, маршрут в 5 километров (без учета заездов и ожиданий) в такси «Адмирал» составит 220 рублей (если багаж, то плюс еще 30 «рэ») и в таком случае поездка обойдется в 250 рублей. Такси «Восток» довезет за 190 рублей, «Примтакси» за 250 рублей (но здесь можно выбрать не километраж, а получасовой или часовой тариф) – стоимость 30 минут – 300 рублей, час в пути – 350 рублей.

В целом, по Владивостоку цены «ровные», но стоимость поездки может существенно возрасти и отличаться от озвученной оператором суммы. И в этом нет никакого обмана – необходимо внимательно выслушать оператора: если при заказе вам сообщают точную сумму поездки, то она такой и останется. Но если говорят, что точная стоимость заказа – по счетчику водителя, то в данном случае все будет зависеть от порядочности и честности того, кто за рулем.

На что следует обратить внимание – пассажиры делятся своим опытом.

Итак, стоимость поездки может увеличить багаж. Как выяснило «Deita.ru» багажом называют те предметы, которые при поездке складывают в багажник автомобиля. Средняя стоимость во Владивостоке составляет 30 рублей. Далее, если при заказе сообщили, что окончательная сумма будет известна в конечной точке маршрута, по счетчику водителя, необходимо быть внимательным в пути.

Надо отметить, что большинство работающих в службах такси водителей не стремятся за «легкими деньгами» и не пытаются заработать на доверчивом клиенте. Но бывали случаи, когда поездка из пункта «а» в пункт «б» шла по крайне невыгодному маршруту.

Как рассказал в беседе с «Deita.ru» один из пассажиров, представившийся Сергеем Ивановичем, один раз ему довелось ехать на работу окольными путями.

«Живу на Калинина – от моста две остановки, один раз заказал машину на улицу Толстого. От моего дома через мост ехать 10 минут, если дорога пустая. Водитель решил повезти меня не только через Луговую, но и через центр. Выезд на мост я «проморгал» и вовремя не заметил, успел сказать только, что так получилось бы намного ближе. Но когда водитель на Луговой стал поворачивать в центр, тут уж я заставил его развернуться и поехать через Баляева на Третью Рабочую и так выехать на Толстого.

Уже на мой возмущенный вопрос водитель ответил, что так ему просчитал маршрут навигатор.

Хотя водители разные бывают, все же от человека зависит – не хватало мне рублей 20 как-то, так и не стал брать. Но я потом номер его узнал и на телефон деньги перевел».

Многие пассажиры советуют, особенно в вечернее время, периодически смотреть за дорогой, чтобы значь, куда тебя везут.

«Один раз меня несколько раз по кольцу провезли, я на второй раз только обратила внимание, - рассказала собеседница агентства Арина, - дело было вечером, после культурного отдыха возвращалась. Маршрут до дома, когда трасса пустая, знаю практически до минут. Заказываю обычно получасовую поездку – дорога занимает максимум 20 минут. А тут смотрю – что-то долго едем. Только после моего замечания поехали дальше. Ровно в полчаса уложилась. А не знай маршрута и времени – пять минут больше и цена другая. Когда заказываешь полчаса, то уже 35 минут в пути – сумма возрастает не на пять минут, а рассчитывается уже по часовому тарифу.

Что посоветую – если нет уверенности, что в 20-25 минут уложитесь, лучше часовой тариф заказывать. И смотреть, чтобы водитель не вез окольными путями».

Выводы таковы: при указании расчета по счетчику нужно быть готовыми к тому, что сумма поездки может возрасти. Спрашивайте, входит ли в озвученную оператором стоимость провоз багажа, если у вас будет чемодан или другой «груз» для багажника.

Инна Эстрина