Инициативные жильцы одного из домов острова Русский в Приморье выиграли президентский грант на реализацию проекта по созданию мемориального музея в пустующей квартире, сообщили Deita.ru в АПК.

По словам активистки дома Татьяны Рындиной, согласно историческим данным, первыми жильцами дома были солдаты стрелкового полка под руководством легендарного Лавра Корнилова, который и сам проживал здесь некоторое время.

«Об этом историческом факте мы узнали из краеведческих книг. В военное время квартиры на острове не обставляли роскошно: побеленные стены, деревянная мебель, печь, – все что нужно для того, чтобы переночевать в комфорте. Это обстановку мы и планируем воссоздать. Тем не менее, дом построен из “царского” кирпича с высокими потолками, второго такого дома на острове нет, это один из лучших образцов казарменного строительства. В одной из квартир площадью 28 квадратных метров для сохранения исторической памяти, осмысления русского исторического наследия мы хотим создать мемориальный музей «Дореволюционный остров Русский», – отметила она.

Планируется, что экспозиция будет небольшой, но выразительной по содержанию. В квартире будут представлены типовые экспонаты периода до 1917 года: мебель, бытовые приборы, документы, фотографии, воинская форма, оружие. Посетители музея во время экскурсии смогут ощутить специфику того времени, героику и самопожертвование людей, защищавших Родину.

Чтобы принять участие в конкурсе на предоставление гранта, инициативная группа жильцов зарегистрировала некоммерческий фонд, а также придумала собственный проект, который и был представлен комиссии. В будущем организаторы планируют встроить посещение музея-квартиры в популярные экскурсионные маршруты по острову Русский для соотечественников и иностранных туристов.

«Одновременно с музеем мы планируем организовать автобусно-пешеходный экскурсионный маршрут "Дореволюционный остров Русский" продолжительностью около 4-четырех часов, начиная от действующего Свято-Серафимовского мужского монастыря. Рядом с монастырем стоит наш дом, сохранившиеся фрагменты кирпичного завода 1904 года и еще 15 объектов военно-фортификационного зодчества, различных видов орудий и военной техники, аналогов которым нет в мире», – добавила Татьяна Рындина.