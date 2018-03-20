По факту обнаружения тела мужчины в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

В понедельник, 19 марта, вечером на микрорынке краевой столицы найдено тело 33-летнего мужчины с внешними признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство» УК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление убийцы, а также всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне стало известно, что за убийство 10-летней давности приморцы получили наказание в виде лишения свободы на срок 13 и 11 лет.

Екатерина Лапкина