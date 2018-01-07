Недалеко от села Лопатина Невельского района Сахалинской области иностранцы застрелили редкое животное, занесенное в Красную книгу России, сообщает Deita.ru.

Как рассказали в прокуратуре Сахалинской области, на данный момент проводится проверка по факту отстрела кабарги на территории Невельского района. В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых правоохранительными и контролирующими органами мер по данному факту.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о том, что на территории Дальнего Востока браконьеры периодически отстреливают различных животных. Так, в интернете опубликовали шокирующее своей жестокостью видео, снятое в Еврейской автономии во время своеобразной охоты на кабанов.

Екатерина Лапкина