В Южно-Сахалинске Сахалинской области пройдут соревнования Дальнего Востока по художественной гимнастике, сообщает "Deita.ru".

Мероприятие такого уровня состоится впервые за несколько лет. Островные спортсмены усиленно готовятся, чтобы достойно представить родной регион. Сахалин в скором времени примет гостей и участников состязаний из Комсомолььска-на-Амуре, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и других городов.

В связи с этим на острове усиленно готовятся к будущему мероприяию. Так, в местном спортивном комплексе «Олимпия парк» завершились региональные соревнования по художественной гимнастике. Около ста спортсменок в течение двух дней состязались в индивидуальной и групповой программах. Это мероприятие стало отбором по художественной гимнастике на состязания дальневосточного уровня. Победительницы будут представлять регион, поэтому судьи еще пристальнее наблюдали за каждым движением девушек. По их словам, даже малейшая ошибка в выполнении различных художественных элементов в этом виде спорта может стать решающей и повлияет на окончательную оценку. Поэтому самоконтроль и дисциплина должны стать постоянными спутниками участников, чтобы участницы смогли показать наилучшие результаты во время выступления.

На сегодняшний день в сборную для выдвижения на дальневосточные соревнования вошли всего 16 спортсменок. Еще троих участниц доберут позже. Проведение соревнований в Южно-Сахалинске дает региону право заявить большее количество сахалинских спортсменов.

Виктор Бруевич