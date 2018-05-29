«Рубеж» и «Корпус II» «сразятся» в финале второй лиги чемпионата Сахалинской области по хоккею, сообщает DEITA.RU.

В минувшие выходные за право разыграть главные награды турнира встретились четыре ледовые дружины из Южно-Сахалинска. Первыми в полуфинале на лед вышли команды «Рубеж» и «Сахалинская Энергия». С первых секунд матча «энергетики» устремились к воротам соперника. И такой натиск имел успех — буквально на первых минутах в ворота влетела первая шайба — «Сахалинская Энергия» открыла счет в важном матче. До конца первого периода цифры на табло не изменились. Но уже в начале второй 20-ти минутки хоккеистам «Рубежа» удалось забросить ответную шайбу и сравнять счет. С каждой минутой встречи страсти стали «разгораться» как на льду, так и на трибунах. Хоккеисты обеих команд, поочередно, организовывали острые атаки у ворот соперника, а зрители громко поддерживали свои команды. В итоге «энергетикам» всё же удалось забросить ещё одну шайбу в ворота. Но хоккеисты «Рубежа» не желали сдаваться и за 11 секунд до окончания второго периода сумели отыграться и на перерыв команды ушли при счете 2:2. В заключительном периоде хоккеистам «Рубежа» вновь удалось провести результативную атаку и забить победную шайбу в ворота «энергетиков». Третий период прошел при явном преимуществе «Рубежа», хоккеистам которого удалось перевести игру к воротам соперника и забить в заключительной 20-ти минутке две безответные шайбы. В итоге первый полуфинал завершился со счетом 2:4 (1:0; 1:2; 0:2), победу одержал «Рубеж».





Затем на лед вышли команды «Звёздочки» и «Корпуса II». Открыли счёт в матче хоккеисты «Корпуса II», на третьей минуте точным броском поразив ворота соперника. В конце первого периода «корпускники» укрепили своё преимущество, забив еще одну безответную шайбу. Но буквально через несколько секунда хоккеистам «Звёздочки» удалось отыграться. Во втором периоде игра продолжалась с переменным успехом, и команде удалось сравнять счет в матче, а затем, после успешно проведённой атаки, и вовсе вырваться вперед. Но хоккеисты «Корпуса II» не собирались сдаваться и в заключительном периоде сумели сравнить счет, который не изменился до финальной сирены – ничья, 3:3. Таким образом судьбу матча решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне команды «Корпусу II». Итоговый счет матча — 4:3 Б (2:1; 0:2; 1:0; 1:0). Победитель матча встретятся в финале второй лиги с «Рубежом».





Среди юниоров борьбу за выход в плей-офф продолжили команды из Холмска, Невельска, Макарова, областного центра и Анивского района. Троицкий «Авангард» померился силами с макаровской «Викторией». Ход игры решил третий период, когда в ворота «Виктории» влетели три безответные шайбы. Итоговый счет — 7:4 (1:2; 3:2; 3:0) в пользу «Авангарда». Макаровчане также уступили южно-сахалинскому «Альтаиру» со счетом 1:7 (1:1; 0:3; 0:3). Несельский «Океан» дважды выиграл у холмских «Морских Львов» — 8:2 (3:0; 3:2; 2:0) и 8:7 (2:1; 1:4; 5:2).





А первенство среди детей (2003-2006+ г.р) уже завершилось.

Здесь безоговорочным лидером стал «Кристалл», набравший по итогам турнира 20 очков. В финале он выиграл у «Виктории» (Макаров) со счётом 6:3 (3:1; 3:0; 0:2). «Серебро» завоевали «Сахалинские Акулы» (16 очков), а «Виктория», разгромив «Холмских Пантер» со счётом 9:3 (4:2; 2:1; 3:0), обеспечила себе третье место, набрав 12 очков.





Как сообщили в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, награждение победителей и призёров состоится 12 июня в День России.

Инна Эстрина