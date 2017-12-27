В Южно-Сахалинске местный житель обвиняется в убийстве родной бабушки, об этом Deita.ru сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения 22 августа в квартире дома № 41 по проспекту Победы тела 90-летней хозяйки жилья. Пенсионерка умерла из-за механической асфиксии от закрытия отверстия рта и носа мягким предметом.

По версии следствия, потерпевшая являлась инвалидом и проживала со своим 33-летним внуком и его сожительницей. В связи с плохим состоянием здоровья потерпевшей, из чувства сострадания внук решил убить бабушку и облегчить тем самым её страдания. В ночь с 21 на 22 августа, находясь дома, обвиняемый подошёл к потерпевшей сзади, которая сидела в инвалидной коляске, прижал рукой рот и нос последней, и с силой удерживал, пока она не перестала дышать.

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Екатерина Лапкина