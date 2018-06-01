Сельскохозяйственная продовольственная ярмарка на центральной площади Уссурийска начнет свою работу с 8 июня, сообщили DEITA.RU в администрации Уссурийского городского округа.

По информации потребительского рынка администрации УГО, под реализацию продукции местных фермеров и индивидуальных предпринимателей, согласно предусмотренной схеме размещения, на ярмарке определено 180 торговых мест.

В июне гости уссурийской ярмарки смогут приобретать товары от производителей три раза в неделю – в четверг, пятницу и субботу, с 10.00 до 17.00.

На ярмарке по традиции в широком ассортименте будет представлена .сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары от производителей по доступным ценам. На прилавках у фермеров и товаропроизводителей будут представлены колбасные изделия и мясные копчености, яйцо куриное, продукты, вырабатываемые из рыбы и нерыбных объектов промысла, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, макаронные изделия, крупы, сахар, мед и продукция пчеловодства, дикоросы и многое другое. Кроме того, на ярмарке добавятся саженцы и семена, овощная, цветочная рассада и срезанные цветы. Также будет организована продажа садового инвентаря.

Отметим, ярмарки организуются администрацией Уссурийского городского округа по поручению главы администрации УГО Евгения Коржа. Ранее сельхозпроизводители обратились к главе администрации с просьбой решить проблему реализации выращенной продукции, и она решена.

В 2017 году на центральной площади Уссурийска было проведено 90 ярмарок: 2 ярмарки выходного дня, 54 продовольственных и 34 сельскохозяйственных. Всего было предоставлено 14360 торговых мест, в том числе гражданам, ведущим крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, а также занимающимся садоводством и огородничеством для реализации собственно выращенной сельскохозяйственной продукции 11802 торговых места.

Дмитрий Санников