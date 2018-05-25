25 Май 2018, 15:41
На такую страницу запрещено переходить в интернете
Источник изображения: «Deita.ru»
В России участились мошеннические атаки с использование фишинговых писем, об этом DEITA.RU сообщили в ФССП России.
Как рассказали в ведомстве, категорически запрещено открывать архивные файлы, скачанные при перенаправлении на страницу http://fssprus.ru/faq/.
Ранее фишинговой атаке подверглись многие путешественники, использующие сервис аренды жилья в путешествиях Airbnb. Мошенническая кампания нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости.
Екатерина Лапкина