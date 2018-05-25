В России участились мошеннические атаки с использование фишинговых писем, об этом DEITA.RU сообщили в ФССП России.

Как рассказали в ведомстве, категорически запрещено открывать архивные файлы, скачанные при перенаправлении на страницу http://fssprus.ru/faq/.

Ранее фишинговой атаке подверглись многие путешественники, использующие сервис аренды жилья в путешествиях Airbnb. Мошенническая кампания нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости.

Екатерина Лапкина