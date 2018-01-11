Сегодня, 10 января, длинномер потерял свой груз на выезде из поселка Шкотово в сторону Владивостока, перед кафе Шик, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, тягач потерял груз. Во время дорожно-транспортного происшествия под удар бетонных блоков попала Toyota Probox. Автомобиль получил значительные повреждения.





Вывалившиеся блоки упали прямо на проезжую часть и заняли полторы полосы. В связи с этим движение на этом участке значительно затруднилось.

Отметим, среди людей пострадавших нет.

Екатерина Лапкина

Фото: dps_vl