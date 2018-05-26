На военном полигоне «Горностай» вблизи Владивостока 26 мая прошел краевой чемпионат по практической стрельбе, в котором приняли участие более 70 спортсменов со всего Приморья, сообщает DEITA RU.





Практическая стрельба — это спортивная дисциплина, направленная на освоение и закрепление приемов по применению огнестрельного оружия. Соревнование включает в себя несколько отдельных упражнений на короткие, средние и длинные дистанции, которые проходятся последовательно друг за другом. Мастерство стрелка оценивается исходя из показателей точности, скорости и мощности управления боевой техники.





На церемонии открытия выступил главный судья чемпионата Сергей Чагадаев, которой поздравил всех участников с началом мероприятия, пожелал точной стрельбы и высоких показателей.





«Сегодня мы проводим практические стрельбы из пистолета калибра 9х19 мм. Во всем мире это оружие считается боевым, а у нас выступает в роли спортивное инвентаря. То есть, это не травматический и не пневматический, а полноценный боевой пистолет, стреляющий цельнометаллическими пулями», — рассказал один из организаторов мероприятия Алексей Дешпет.





На территории полигона разместили семь площадок для упражнений, в каждой из которых должны пройти стрельбы. Все результаты фиксируются и заносят в протокол судьями, после чего озвучиваются победитель в нескольких категориях.

Максим Низкодубов