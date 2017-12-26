Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Приморья» прошел во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

На соревнования, проходившие в СК «Олимпиец», съехались спортсмены с Камчатки, Сахалина, Якутии, Приморского и Хабаровского краев. Одновременно бои шли на трёх площадках, в трёх возрастных категориях: мужчины и женщины (18 лет и старше), юниоры и юниорки (15–17 лет), юноши и девушки (12–14 лет). Параллельно Всероссийским соревнованиям в этом же в зале прошел Всероссийский фестиваль «Кубок Приморья» среди младших юношей и девушек (10–11 лет). Спортсмены этой возрастной категории, по положению о соревнованиях, ещё не могут принимать участие во Всероссийских турнирах. Для них прошел фестиваль, где юные тхэквондисты пробовали свои силы и нарабатывали опыт выступления рядом со старшими товарищами. Всего в поединках приняли участие около 600 спортсменов (29 команд на соревнованиях и 22 команды на фестивале).





Всероссийский турнир проходил по направлению WT – всемирной организации тхэквондо, штаб квартира которой находится в Сеуле (Южная Корея). Именно это направление тхэквондо официально является олимпийским видом спорта. Особенностью этого вида боевого искусства является то, что в 85-90 процентов спортсмены используют удар ногами, поэтому порой его называют «бокс ногами».

В результате прошедших на турнире поединков в общекомандном зачёте сильнейшей признана команда Приморского края. Ей вручён «Кубок Приморья». На турнире многие спортсмены выполнили нормативы для повышения своих разрядов, в том числе разряда «Кандидат в мастера спорта» и звания «Мастер спорта».

Для справки

Тхэквондо - современное корейское боевое искусство, созданное в 1950-х годах на основе традиционных корейских единоборств. Тхэквондо – это защита без оружия и вид спорта, последователи которого мобилизуют свой потенциал и закаляют тело, приобретают технику использования рук и ног в любой критической ситуации и в любом месте. Ныне тхэквондо вошло в жизнь многих стран мира. Цвет формы спортсменов – белый, он является символом корейской нации. Основное отличие от каратэ – большое количество ударов ногами. Тхэквондо в переводе с корейского означает «путь кулака и ноги».

Текст и фото: Ирина Павленко