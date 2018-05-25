Рыбную биржу во Владивостоке планируют открыть бизнесмены из Сингапура, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Для внедрения самых современных методов переработки и заморозки рыбы и морепродуктов, а также для организации рыбных аукционов со странами АТР, в столице Приморья собираются строить комплекс, соответствующий самым современным мировым стандартам.

Под него необходимо взять в аренду или выкупить земельный участок. Изучением данного вопроса сейчас и занимается делегация из Сингапура.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поприветствовал иностранных гостей и рассказал об огромных возможностях и преференциях, которые предоставляет бизнесменам нынешний статус Владивостока.

Отмечается, что проект, который организует доставку к столам заказчиков в разных городах и странах АТР эксклюзивных морепродуктов в свежем виде, обеспечит благоприятное влияние на развитие экономики города и всего дальневосточного региона, обеспечит создание сотен новых рабочих мест, а местным компаниям предоставит дополнительные рынки сбыта на уровне всего АТР.

Таисия Масина