Три школьницы замечены на крыше дома в городе Фокино в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Девочки сидели прямо на краю, свесив ноги.





Подписчики паблика dpscontrol довольно резко отреагировали на такие "забавы": "Сейчас сидят, а через час не дай Бог Соболезнования родителям", "я не помню чтоб мы так развлекались,или это безмозглое поколение?", "От безделья не знают чем себя занять, кошмар, головой вообще не думают".

Но нашлись и те, кто встал на защиту юных экстремалок: "А вы как провели своё детство? Все такие приличные! Да, понятно, что опасно! Да, надо сообщить родителям, но зачем обсуждать и осуждать!!!! Я в детстве, тоже сидела на крыше, хотя высоты боюсь жутко! Ведь масса родителей, комментирующих данную ситуацию, вообще не в курсе где сейчас их ребёнок и что делает! Начните воспитание с себя!".

Таисия Масина