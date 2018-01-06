Сегодня, 5 января, открылись первые в стране пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России, сообщает "Deita.ru".

Как рассказала ТАСС региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага, подписи собирают в двух пунктах города.

"В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина", - отметила она.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента РФ.

Отметим, каждому самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Наждый субъект должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Виктор Бруевич