В Хабаровском краевом суде начались предварительные слушания по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает DEITA.RU.

Как передает ТАСС, во время сегодняшнего процесса, который проходит в закрытом режиме, могут быть рассмотрены ходатайства двух сторон: о продлении ареста Аллахверанова, об исключении некоторых доказательств из числа допустимых. Также будет назначена дата первого судебного заседания.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Андрей Драчев погиб 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска во время драки. Обвиняемый в убийстве 25-летний Анар Аллахверанов около месяца скрывался от следствия, но позже сам явился с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Фигурантами уголовных дел стали и сотрудники Росгвардии, не предотвратившие драку, а также сержант полиции, отдыхавший в компании Аллахверанова. Последний был уволен со службы.

Виктор Бруевич