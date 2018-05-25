В России может появиться национальный регистр костного мозга, сообщает DEITA.RU.

По сведениям ТАСС, это может произойти, когда появится нормативно-правовое регулирование донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

"Уже разработан законопроект о донорстве и трансплантации органов, следующий законопроект будет по вопросам тканей и клеток. Мы планируем также создавать необходимые регистры, регулировать вопросы, связанные с донорством. В отношении трансплантации костного мозга мы сейчас должны менять подходы и рассматривать это как трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, рассматривать новые источники получения этих клеток", - рассказала агентству помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова

Ирина Петрова