Сформирован список ТОП-200 лучших событийных проектов, получивших статус «Национального события 2018», в который вошли два крупных мероприятия Приморья, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

Одними из лучших событийных проектов России признаны Международный музыкальный фестиваль V-ROX и Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». Эти события были отобраны путем народного голосования в рамках проекта «Национальный календарь событий» EventsInRussia.com.

Руководитель проекта Михаил Ушаков отметил, что «Увеличивающееся каждый год количество заявок на конкурс свидетельствует не только о развитии событийного туризма в регионах, но и о желании и готовности организаторов событий привлекать на свои территории как можно больше российских и зарубежных туристов. Народное голосование, которое в этом году было проведено впервые, только подтвердило рост популярности этого вида туризма».

Представители департамента туризма Приморского края подчеркнули, что для Владивостока, Приморского края и России в целом проведение таких мероприятий, как V-ROX и Pacific Meridian, имеет большое социальное значение и является драйвером развития туристической отрасли. Также здесь напомнили, что в 2017 году Приморский край впервые вошел в Национальный рейтинг событийных мероприятий: регион занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны.

По словам специалистов Туристско-информационного центра Приморья, на данный момент в национальном календаре событий на 2018 год содержится около 50 приморских мероприятий - это «Меридианы Тихого – 2018», Пятый Дальневосточный Медиасаммит, День Бикина в Приморском крае, III Международный Дальневосточный Фестиваль «Мариинский», фестиваль «Анучино – медовое раздолье», ежегодный чемпионат социальных танцев «Echale Salsita – 2018», Ультрамарафон «Приморская сотка», Международный телевизионный фестиваль «Человек и море», фестиваль «Приморские струны», День коренных малочисленных народов, фестиваль уличной еды «Лаваш» и другие.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцы назвали значимые события 2017 года.

Таисия Масина