Как уже рассказывало «Deita.ru», председателем правительства России Дмитрием Медведевым было подписано постановление об изменения в правила противопожарного режима. В соответствии с документом, в том числе не разрешается выбрасывать «горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».

На практике вряд ли появятся специальные места для курения на дорогах. Впрочем, курить в машине пока никто не запретил. Изменения в правила противопожарного режима налагают запрет только на выбрасывание окурков и спичек из автомобиля. И то, только горящих. Довольно непросто будет определить – вылетел ли из окна окурок потушенный или тлеющий.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности установлены Кодексом об административных правонарушениях РФ. В обычном случае выброшенный из окна автомобиля горящий окурок повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Есть и нюанс: если правонарушение произошло во время действия особого противопожарного режима, который в Приморье постановлением губернатора вводится практически ежегодно, то предупреждением уже точно не отделаться. В условиях особого противопожарного режима это потянет на административный штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Если же брошенный окурок или спичка привели к пожару, в результате которого пострадало чужое имущество или люди, то грозит штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

С правоприменительной практикой и того интереснее. Дело в том, что должностные лица органов внутренних дел (полиции) вообще не уполномочены составлять административные протоколы за нарушение правил пожарной безопасности. Таким правом наделены руководители пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы. У которых наверняка имеются гораздо более важные дела, чем стоять на дорогах в надежде изловить курильщика-нарушителя.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю корреспонденту «Deita.ru» напомнили, что постановление правительства России еще не вступило в законную силу. Опубликовано оно было на официальном сайте 8 января 2018 года. Следовательно, от этой даты нужно отсчитать 7 дней. Как отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, здесь ожидают разъяснения по правоприменению новых законодательных норм. Соответствующий запрос отправило и «Deita.ru» в управление организации информирования населения МЧС России.

Зачем же нужна норма, которую пока сложно применить? Во-первых, поправить законодательство, сделав ее рабочей, несложно. Во-вторых, постановление правительства может быть лишь подготовкой населения к введению полного запрета курения за рулем. Дело в том, что в конце 2017 года Минздрав России разработал поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», в которых предусмотрена такая жесткая мера. Государственной Думой этот законопроект пока не рассматривался.

Дмитрий Санников