«Он нагло пользовался тем, что я не могу уйти», – девушка о домогательствах на работе
Авторынок – это такое "мужское царство", где ты – подчиненная у тысяч мужчин
Кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси, глава Amazon Studios Рой Прайс – пожалуй, одни из наиболее громких имен, о которых говорили в конце 2017-го в связи с громкими скандалами. Их обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам по работе.
В России подобные истории появляются на слуху не так часто. Если и всплывает что-то подобное, то это больше похоже на экстравагантный рекламный ход в звездных кругах.
Однако случаи домогательств на работе происходят и среди обычных людей. Девушки, женщины и даже мужчины становятся жертвами насилия +там, где пытаются заработать на жизнь.
Корреспондент «DEITA.RU» встретился с жительницей Владивостока, которая столкнулась с домогательством на работе.
Сейчас Александре 28 лет (имя изменено), она живет во Владивостоке и работает секретарем в крупной компании.
В юности девушка подрабатывала на автомобильном рынке, где впервые столкнулась с домогательством.
— Это случилось в 2006 году, мне тогда было 16 лет. Моя семья, состоящая из меня и мамы, всегда жила очень небогато, поэтому на первом курсе я стала подрабатывать на крупном автомобильном рынке в Уссурийске. Этот авторынок работал три дня в неделю, и автовладельцы съезжались со всего края, чтобы продать авто. Мне нужно было весь день ходить по рядам с машинами и продавать пирожки с чаем.
В первую неделю работы меня подозвал к себе мужчина в возрасте. Я думала, что он хочет что-то купить. Он и хотел, но не еду. Сказав пару комплиментов насчет моей груди, он поинтересовался, сколько же я зарабатываю в день, а потом настойчиво начал предлагать сесть к нему в машину, говоря, что я получу за час столько, сколько я могу заработать за целый день.
Он давил на меня и называл дурой, говоря, что девушки, которые до меня работали, всегда соглашались. При этом он специально сначала заказал сделать ему чай и пирожок. И вот я стояла, реально как дура, делала ему чай, пока он мне все это предлагал. И я понимала, что надо как-то вежливо ему ответить и взять деньги за еду и чай, иначе у меня будет недостача. А он нагло пользовался тем, что я не могу уйти, и продолжал наседать на меня. Конечно, сейчас я знаю, что надо было ответить, но в тот момент не смогла. Я дождалась, когда он наконец-то расплатился со мной за продукцию, молча развернулась и побежала в туалет - плакать. Помню, что долго там сидела, рыдала и повторяла, что больше никогда не выйду на этот авторынок, чтобы не чувствовать себя проституткой, которой какой-то мужик может просто предложить «побыть с ним» за 500 рублей в час. Но после того случая я еще полтора года там работала, потому что график позволял учиться, там кормили, да и заработок был нормальный. Этого мужчину я больше не видела, но были другие. Они нагло спрашивали, какой у меня размер груди, предлагали снять мне квартиру и быть любовницей на 3 дня в неделю. Постепенно я научилась их отшивать с шуткой, старалась ходить только по определенным рядам, где меня уже знали нормальные постоянные покупатели.
Авторынок – это такое "мужское царство", где ты – подчиненная у тысяч мужчин. Они чувствуют себя богами, покупая у тебя пирожок или чай. Есть, конечно, нормальные, но их меньшинство. И даже они не смотрят на тебя, как на человека.
Сегодня во Владивостоке пытаются помочь женщинам, которые подверглись домогательству или насилию.
И тут может возникнуть вопрос: а что понимать под насилием?
«Насилие — акты физического, психологического, сексуального, экономического воздействия на людей, которые совершаются против их воли», - отвечает руководитель дальневосточного общественного движения по защите прав женщин «Маяк» Кристина Солоненко.
Как рассказала Кристина, за прошедший год к ним обратились около 50 жительниц Владивостока.
«В 2017 году к нам на индивидуальные консультации обратились свыше 50 женщин. Каждая вторая из них подвергалась сексуальному насилию. Многие женщины боятся приходить даже на консультации, так как подвергаются домашнему насилию и находятся под контролем насильника, поэтому они могут только писать. Девять из десяти подвергались физическому насилию от отца, отчима, мужа, дедушки или брата. Да, чаще всего женщины страдают от домашнего насилия. Но и на работе, в университете женщины также подвергаются насилию. И речь не только о физическом насилии. У нас были случаи, когда обратившихся к нам женщин постоянно оскорбляли, унижали, манипулировали ими и угрожали на работе или университете», - говорит Кристина Солоненко.
Сейчас общественное движение проводит опрос среди жительниц Владивостока, который призван разрешить ситуацию с домогательствами на работе.
«Опрос мы проводим для того, чтобы предоставить данные в трудовую инспекцию и понять совместно со специалистами , как мы можем изменить ситуацию с домогательствами на рабочих местах. Нужно показать, что проблема есть, что женщины подвергаются харассменту на работе, никак не защищены от этого и боятся потерять работу. Многие рассказывают о харассменте на работе, но одновременно они очень боятся заявлять об этом, так как могут потерять работу и не хотят ставить собственную жизнь в опасность», - отмечает руководитель движения.
Принять участие в опросе «Сталкивались ли вы с сексуальным домогательством на работе?» можно здесь.
Ирина Петрова