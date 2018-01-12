Кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси, глава Amazon Studios Рой Прайс – пожалуй, одни из наиболее громких имен, о которых говорили в конце 2017-го в связи с громкими скандалами. Их обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам по работе.

В России подобные истории появляются на слуху не так часто. Если и всплывает что-то подобное, то это больше похоже на экстравагантный рекламный ход в звездных кругах.

Однако случаи домогательств на работе происходят и среди обычных людей. Девушки, женщины и даже мужчины становятся жертвами насилия +там, где пытаются заработать на жизнь.

Корреспондент «DEITA.RU» встретился с жительницей Владивостока, которая столкнулась с домогательством на работе.

Сейчас Александре 28 лет (имя изменено), она живет во Владивостоке и работает секретарем в крупной компании.

В юности девушка подрабатывала на автомобильном рынке, где впервые столкнулась с домогательством.

— Это случилось в 2006 году, мне тогда было 16 лет. Моя семья, состоящая из меня и мамы, всегда жила очень небогато, поэтому на первом курсе я стала подрабатывать на крупном автомобильном рынке в Уссурийске. Этот авторынок работал три дня в неделю, и автовладельцы съезжались со всего края, чтобы продать авто. Мне нужно было весь день ходить по рядам с машинами и продавать пирожки с чаем.

В первую неделю работы меня подозвал к себе мужчина в возрасте. Я думала, что он хочет что-то купить. Он и хотел, но не еду. Сказав пару комплиментов насчет моей груди, он поинтересовался, сколько же я зарабатываю в день, а потом настойчиво начал предлагать сесть к нему в машину, говоря, что я получу за час столько, сколько я могу заработать за целый день.

Он давил на меня и называл дурой, говоря, что девушки, которые до меня работали, всегда соглашались. При этом он специально сначала заказал сделать ему чай и пирожок. И вот я стояла, реально как дура, делала ему чай, пока он мне все это предлагал. И я понимала, что надо как-то вежливо ему ответить и взять деньги за еду и чай, иначе у меня будет недостача. А он нагло пользовался тем, что я не могу уйти, и продолжал наседать на меня. Конечно, сейчас я знаю, что надо было ответить, но в тот момент не смогла. Я дождалась, когда он наконец-то расплатился со мной за продукцию, молча развернулась и побежала в туалет - плакать. Помню, что долго там сидела, рыдала и повторяла, что больше никогда не выйду на этот авторынок, чтобы не чувствовать себя проституткой, которой какой-то мужик может просто предложить «побыть с ним» за 500 рублей в час. Но после того случая я еще полтора года там работала, потому что график позволял учиться, там кормили, да и заработок был нормальный. Этого мужчину я больше не видела, но были другие. Они нагло спрашивали, какой у меня размер груди, предлагали снять мне квартиру и быть любовницей на 3 дня в неделю. Постепенно я научилась их отшивать с шуткой, старалась ходить только по определенным рядам, где меня уже знали нормальные постоянные покупатели.

Авторынок – это такое "мужское царство", где ты – подчиненная у тысяч мужчин. Они чувствуют себя богами, покупая у тебя пирожок или чай. Есть, конечно, нормальные, но их меньшинство. И даже они не смотрят на тебя, как на человека.

Сегодня во Владивостоке пытаются помочь женщинам, которые подверглись домогательству или насилию.

И тут может возникнуть вопрос: а что понимать под насилием?

«Насилие — акты физического, психологического, сексуального, экономического воздействия на людей, которые совершаются против их воли», - отвечает руководитель дальневосточного общественного движения по защите прав женщин «Маяк» Кристина Солоненко.

Как рассказала Кристина, за прошедший год к ним обратились около 50 жительниц Владивостока.