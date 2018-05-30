Потеплело. Все лавочки и детские площадки Владивостока оккупировала молодежь — кто просто сидит общается, кто в гаджетах зависает, кто постепенно вливается во взрослую жизнь. На такую компанию на детской площадке по улице Черемуховой обратил внимание мужчина и сделал ребятам замечание, чтобы убрали ноги с лавочки, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, опубликованному в популярном паблике Instagram, дети не растерялись, а сразу же потребовали в относительно вежливой форме показать закон, который они нарушили. Чтобы гражданину было проще сориентироваться, предложили собственный телефон для поиска данного документа. На вопрос, кто их родители, ответили, что сироты. Также детки обратили внимание на то, что снимать несовершеннолетних запрещено законом. При этом всём даже не шелохнулись, чтобы убрать ноги с лавки.

Данный инцидент вызвал гнев со стороны автора ролика. «Да мы все с ногами сидели, — не отрицает он своей бурной молодости. — Но когда нам делали замечание, мы не дерзили в ответ и не говорили: «Покажите закон, что мы нарушили?» Куда катится этот мир? Что мы получим через 10-15 лет? Молодежь хитрожопая, как только начали снимать, мат из их речи исчез и все такие «умные» стали. Заявили, что родителей у них нет и они вообще недалекие… Может найдутся родители сирот???»

Видеоролик получил широкое распространение и активно обсуждается жителями Приморья в паблике dps_control. «Закон ей, пантуется перед парнями, а потом, когда сама родит, то ей не понравится, что её детям на грязные лавки не присесть», «Еще материнское молоко на губах не обсохло, а они уже такие умные», «Через чур много воли дали нашей молодёжи. Если начну жить по нашим законам, где был угол и ремень, быстренько свой ротик прикроют», — пишут приморцы.

Отметим, что в КоАП РФ существует статься «Мелкое хулиганство», суть которой заключается в том, что за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, можно получить штраф до тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

Екатерина Лапкина