Разработан способ потерять до 30% веса, не занимаясь при этом физическими упражнениями, сообщает «Deita.ru».

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых не толще человеческого волоса. В этих иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Эксперименты на мышах показали, что животные сбросили лишний вес и у них снизился уровень холестерина в крови.

По словам авторов разработки цель данного открытия - создание незаметного и недорогого пластыря, который каждый сможет легко использовать.



Напомним, ранее «Deita.ru» называло 14 способов избежать набора веса на праздниках.

Таисия Масина