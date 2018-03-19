Ханкайским районным судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве человека, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.



Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в конце мая 2017 года в ходе ссоры между фигурантом и лицом, у которого он проживал.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, действуя на почве личных неприязненных отношений, злоумышленник нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшему, а затем повалил его на землю и стал сдавливать руками шею, перекрывая доступ кислорода в легкие до тех пор, пока хозяин дома не перестал подавать признаки жизни.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина погрузил тело убитого в тележку и перевез его в овраг, где закопал труп в яму, присыпав данное место землей и бытовым мусором.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом ранее вынесенного приговора по другому делу) наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Виктор Бруевич