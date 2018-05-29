Законопроект о снижении налога на маленькие катера и моторные лодки обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Катера и моторные лодки - предмет не самой большой необходимости. Вместе с тем, период навигации в Приморском крае для маломерного водного транспорта длится чуть больше полугода. Световой день, погодные условия и район плавания – все эти условия ограничивают период эксплуатации в течение налогооблагаемого периода.

При сравнимых обстоятельствах владельцы легкового автомобильного транспорта имеют возможность использования круглогодично, в то время как налоговые ставки на автомобили в разы ниже.

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края предложили дифференцировать налоговую ставку, выделив в отдельную категорию катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (36,77кВт) включительно. Ставка на такие водные транспортные средства, по предложению разработчиков, составит 30 рублей за одну «лошадь». В действующей редакции закона ставка составляет 60 рублей при мощности двигателя до 100 лошадиных сил.

По мнению председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края Игоря Чемериса, «Такой подход, позволит более справедливо распределить налоговую нагрузку на жителей Приморского края, имеющих в собственности водный транспорт, который использовать по назначению они имеют возможность лишь часть налогового периода».

В первом чтении законопроект депутаты рассмотрят на очередном заседании приморского парламента 30 мая.

Дмитрий Санников