2 Июнь 2018, 00:59
Нанопенсии: необычное предложение пенсионерам сделал Анатолий Чубайс
Источник изображения: «Deita.ru»
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает предложил использовать пенсионные средства для инвестиций в наноиндустрию. Соответствующее предложение, как пишет Блокнот, уже направлено правительству.
По мнению Чубайса средства пенсионной системы должны быть инвестиционным потенциалом для развития страны.
Напомним, глава "Роснано" уже не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды.
Таисия Масина