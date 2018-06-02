Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает предложил использовать пенсионные средства для инвестиций в наноиндустрию. Соответствующее предложение, как пишет Блокнот, уже направлено правительству.

По мнению Чубайса средства пенсионной системы должны быть инвестиционным потенциалом для развития страны.

Напомним, глава "Роснано" уже не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды.

Таисия Масина



