Во Владивостоке в районе Змеинки уложенный асфальт рассмешил местных жителей, сообщает DEITA.RU.

Фото, которое появилось в паблике dps_control, вызвало бурю эмоций у горожан.





Они сразу же принялись шутить по данному поводу: "Нанотехнологии!", "Да они совсем уже! Может ещё коров заставят дырки заделать?", "Тяп ляп и готово", "У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял".

Таисия Масина