29 Май 2018, 23:29
"Нанотехнологии": уложенный во Владивостоке асфальт насмешил горожан
Во Владивостоке в районе Змеинки уложенный асфальт рассмешил местных жителей, сообщает DEITA.RU.
Фото, которое появилось в паблике dps_control, вызвало бурю эмоций у горожан.
Они сразу же принялись шутить по данному поводу: "Нанотехнологии!", "Да они совсем уже! Может ещё коров заставят дырки заделать?", "Тяп ляп и готово", "У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял".
Таисия Масина