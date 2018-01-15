В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения леопарда на ребенка в зоопарке города Уссурийска, сообщает DEITA.ru со ссылкой на Приморский следком.

"6 января 2017 года на территории зоопарка «Чудесный» в городе Уссурийске в ходе осмотра животных 2-летний ребенок направился к клетке, где находился леопард. В этот момент хищник прижал лапами голову ребенка к клетке. В результате произошедшего ребенку причинены телесные повреждения", - сообщает ведомство.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи полагают, что за посетителями и животными сотрудники зоопарка смотрели недостаточно внимательно.

В ближайшее время следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного ребенку. В рамках расследования уголовного дела следствием будет изучена изъятая у администрации зоопарка документация, планируются допросы руководства и сотрудников заведения, устанавливаются конкретные работники, отвечающие за безопасность посетителей.

Ранее стало известно, что защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными.

Дирекцией зоопарка не обеспечены прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей.

Михаил Грач